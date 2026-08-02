Yeni sezon hazırlıkları devam eden Uzak Şehir, kadrosuna yeni bir oyuncu daha kattı. AyNa Yapım imzalı dizinin 64'üncü bölümünden itibaren hikâyeye dahil olacak Enver karakterini Onur Özaydın canlandıracak. Karakter, Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya'nın ilk aşkı olarak izleyiciyle buluşacak.

ALYA'NIN İLK AŞKI HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Uzak Şehir'in yeni sezonunda dengeleri değiştirecek karakterlerden biri Enver olacak. Alya'nın geçmişinden gelen ilk aşkı olarak hikâyeye dahil olacak karaktere Onur Özaydın hayat verecek.

Yeni karakterin diziye katılmasıyla birlikte Alya'nın geçmişine dair yeni detayların da ekrana taşınması bekleniyor.

BUDAPEŞTE'DE KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

Dizide Budapeşte'de yaşayan ve restoran sahibi olarak izleyici karşısına çıkacak Enver karakterinin çekimlerinin 15-20 Ağustos tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.