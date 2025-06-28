Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden 'Camdaki Kız'da hayat verdiği 'Laz Kızı' karakteriyle tanınan şarkıcı Alya önceki akşam Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu.

Şarkıcı, Türk Hava Yolları'nın bavulunu İstanbul'da unutması üzerine sahneye bornozla çıkmak zorunda kaldı.

Alya sahnesine başlamadan önce seyircilerine durumu anlattı: "Sevgili Türk Hava Yolları bavulumu İstanbul'da unuttu. Bu bornozumu saygısızlık olarak yorumlamayın. Tam tersine size olan saygımdan ve geceye olan heyecanımdan geldim. Kusuruma bakmayın. Böyle başlayacağız sahneye daha sonra değiştirip geleceğim."

BAVULU ULAŞTIKTAN SONRA KIYAFETİNİ DEĞİŞTİRDİ

Konserin ilerleyen dakikalarında bavuluna kavuşan şarkıcı, ara verip kıyafetini değiştirdikten sonra yeniden sahneye çıktı.