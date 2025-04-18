Avrupa Birliği, ilk kez geliştirilen Alzheimer ilacını-a onay verdi. Lecanemab antikoru, Alzheimer (bunama, unutma hastalığı) başlangıç evrelerinde kullanılacak ve erken tedavi amaçlı olacak. Hastalık kasalarının, bir yıllık tedavi maliyeti olan 23 bin Euro‘yu karşılaması pek beklenmiyor. Yani, kişiler bu parayı cepten ödeyecek.

PLAKLANMAYI AZALTAN ETKİ

Avrupa İlaç Ajansı EMA’nın, Kasım 2024’te ön onay verdiği ilaç için AB kararını verdi ve bu aydan itibaren kullanımına başlanabileceği açıklandı. AB’de onaylanan türünün ilk ilacı olan Leqembi adlı ilaç, Lecanemab antikoru ile sinir hücrelerinin ölümüne yol açan plak oluşumunu azaltıyor ve böylece bilişsel yeteneklerdeki gerilemeye yavaşlatıyor. Almanya’da yaklaşık 1.8, AB’de ise 9 milyonun üzerinde Alzheimer hastası bulunuyor.

İLERLEMEYİ DURDURUYOR

İlaç hastalığı tedavi etmiyor ancak ilerlemesini yavaşlatıyor. AB, henüz çok pahalı olan ilacın, „getireceği yararın düzenli infüzyonların maliyetinden yüksek olması“ şartını getirdi. Leqembi ile Alzheimer hastalarına her iki haftada bir yaklaşık bir saat süren intravenöz infüzyon (iğne yoluyla) uygulanacak. Beyinde şişme ve beyinde kanama gibi yan etkiler görülebileceği belirtildi.

İlaç, ABD’de 6 Temmuz 2023’te onaylandı ve orada bir tedavinin yıllık maliyeti hasta başına yaklaşık 23 bin Euro. İngiltere de ilacı onayladı ancak sağlık kasaları bunun masrafını karşılamıyor.