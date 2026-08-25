ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alzheimer hastalığının kilit bir göstergesi kabul edilen beyindeki amiloid plak varlığını belirleyen yeni bir kan testine onay verdi.

Rutin bir tarama aracı olarak tasarlanmayan test, doktorların hastadaki bilişsel sorunlar nedeniyle Alzheimer'dan şüphelendiği durumlarda teşhis koyma sürecinde kritik bir işlev görecek. Testin üreticisi Roche, FDA'in kararını Pazartesi günü duyurdu.

Eli Lilly ortaklığıyla geliştirilen test, alanındaki diğer uygulamalardan teknik özellikleriyle ayrılıyor.

FDA, Alzheimer teşhisine yönelik ilk kan testini 2025 yılında onaylamıştı. Fujirebio tarafından satılan söz konusu ilk test iki farklı proteini ölçerken; Roche, kendi geliştirdikleri testin amiloid için "biyobelirteç" görevi gören tek bir proteini ölçen ilk kan testi olduğunu açıkladı.

Amiloid varlığını doğrulamada kullanılan kan testleri, PET taramaları ve beyin omurilik sıvısı alımı gibi yöntemlere kıyasla daha az girişimsel bir seçenek sunuyor.

Roche tarafından yayımlanan basın bülteninde, kan testinin hastalar tarafından uzman doktorlar yerine birinci basamak aile hekimleri seviyesinde daha kolay erişilebilir olacağı ifade edildi.

Şirket, testin sağladığı bu pratikliğin, hastaların ve ailelerinin Alzheimer ihtimalini daha erken bir aşamada doğrulamalarına veya ihtimal dışı bırakmalarına yardımcı olacağını kaydetti.