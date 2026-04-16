Psikiyatrist Dr. Daniel Amen ve çeşitli tıp uzmanları, yaşlanma ile ilişkilendirilen hafıza sorunlarının ve davranış değişikliklerinin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Yapılan açıklamalara göre, erken müdahale semptomların gelişimini yavaşlatabiliyor veya bazı durumlarda önleyebiliyor.

BELİRGİN HAFIZA KAYBI

Demansın genellikle hafıza kaybıyla başladığını belirten uzmanlar, kişinin kendi izni olmadan hatıraların "silinmesi" sürecine dikkat çekiyor. Hafızadaki keskin bozulmaların yanı sıra, "zayıf muhakeme ve dürtüsellik" de beyindeki ön lob aktivitesinin azaldığına dair önemli bir işaret kabul ediliyor.

RUH HALİ DEĞİŞİMLERİ

Hastalığın erken evrelerinde sürekli dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları yaşanabiliyor. Araştırmacılar, özellikle "kötü ruh hali ve depresyonun" Alzheimer riskini kadınlarda iki, erkeklerde ise dört katına çıkardığını ifade ediyor. Sosyal medyanın yarattığı kronik aşırı uyarılmanın da prefrontal korteksi küçülterek bilişsel sağlığı olumsuz etkilediği kaydediliyor.

FİZİKSEL ETMENLER

Vücut ağırlığı ile beyin sağlığı arasındaki korelasyona dikkat çeken Dr. Amen, kilo arttıkça beyin hacminin azaldığını vurguluyor. MR taramaları, fazla kilolu kişilerin beyinlerinin gerçek yaşlarından yaklaşık 8 yıl, obez bireylerin ise 16 yıl daha yaşlı göründüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, gün boyu süren düşük enerji seviyeleri, beyne giden kan akışının azaldığının ve vasküler demans riskinin arttığının bir göstergesi olabiliyor.

UYKU BOZUKLUKLARI

Kronik uykusuzluk ve uyku apnesi, Alzheimer hastalığı için doğrudan bir öngörücü faktör olarak tanımlanıyor. Uzmanlar; ilaç tedavisi, psikoterapi, yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz ve beslenme düzenlemelerinin bu süreçte hayati önem taşıdığını belirtiyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 BELİRTİ