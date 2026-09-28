Gökeyüp Mahallesi'nde, saat 16.00 sıralarında, vatandaşlar bir su kuyusunda kadın cesedi gördü. Durumu jandarmaya bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, 5 metre derinliğindeki su kuyusundaki cesedin, dün akşam saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Hatice Aydın'a ait olduğu belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince kuyudan çıkarıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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