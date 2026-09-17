YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa merkezli Le Figaro gazetesinde "Türkiye, 21'inci yüzyılın incelikli otoriterliğinin nasıl göründüğünü ortaya koyan çarpıcı bir örnek" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Özel, "Türkiye, 21'inci yüzyılın giderek daha karmaşık ve incelikli hale gelen otoriterliğinin nasıl işlediğini gösteren önemli bir örnektir" ifadelerini kullandı.

MERKEZ ERDOĞAN

Avrupa'nın demokratik sistemlerin nasıl ortadan kalktığını yaşayarak öğrendiğini belirten Özel, "Temel ders basittir: Demokrasiler nadiren bir anda yok olur. Adım adım aşınırlar" dedi. Özel; yargı bağımsızlığının zayıfladığını, medyanın önemli bir bölümünün hükümet kontrolüne geçtiğini, gazetecilerin yargılamalarla karşı karşıya kaldığını, gösterilerin kısıtlandığını ve şirketlere el konulduğunu savundu. Muhalefetin yönettiği belediyelerin giderek artan bir baskı altına alındığını belirten Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını ‘en çarpıcı örneklerden biri’ olarak gösterdi.

Özel’in portresi, Le Figaro’da resmedildi.

"Son 20 yılda Türkiye'de siyasi güç giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında toplandı" diyen Özel şöyle devam etti:

SES ÇIKARMAK YOK

"Asıl tehlike, iktidarın rakiplerini sandıkta yenmeye çalışmakla yetinmeyip kimin kendisine rakip olabileceğine karar vermeye başlamasıyla ortaya çıkar. Böyle bir düzende amaç kontrollü bir muhalefet yaratmak. Bu, sesini ancak belirlenen sınırlar içinde çıkarabilen ve iktidardakilerin yerini alma imkânı bulunmayan bir muhalefettir.”