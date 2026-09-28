Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı. Derenin taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin rengini değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 17 derece olarak ölçülürken, kuzeybatı yönünden hızı saatte 30 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi. Denizde dalgalar oluştu, Amasra Küçük Liman'da restoranların beton duvarlarına çarpan dalgaların boyu 2 metreyi buldu. İlçe merkezinde metrekareye 21 kilogram yağış düştü. Amasra Ahatlar köyünden doğan Değirmenağzı Deresi’nin taşıdığı alüvyon nedeniyle bölgede denizin rengi değişti. BALIKÇILAR AÇILAMADI Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi. Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Amasra Belediyesi ekipleri ise anons yaparak, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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