Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağının bir bölümünde, 6 gün önce çıkan yangının devam etmesi sebebiyle üretim faaliyetlerine ara verildi. Eksi 270 ve eksi 370 kotları arasında yer alan mekanize ayak üretim panosunda meydana gelen olayda, can kaybı yaşanmadığı ve dumandan etkilenen kimsenin olmadığı bildirildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ KALDI

Yangının başladığı 6 numaralı kömür üretim galerisine, söndürme çalışmaları için derhal TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin yürüttüğü müdahale çalışmaları sonuç vermedi ve yangın kontrol altına alınamadı. Bunun üzerine TTK yönetimi, yangının söndürülebilmesi amacıyla söz konusu galerinin baraj kurularak kapatılması yönünde karar aldı.

OKSİJEN BAĞLANTISI KESİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Yanan bölgenin oksijenle olan temasını tamamen kesmek amacıyla sabah saatlerinde maden ocağının baca ağzı bölümünden tırlarla malzeme girişi sağlandı. Ekiplerin, yangının yaşandığı alanı barajla kapatma ve kontrol altına alma çalışmaları maden ocağında devam ediyor.