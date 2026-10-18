Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan fırtınada, Büyük Liman'da kayalara çarpan dalgalar 6 metreye kadar yükseldi. Dalgalar, limandaki restoranların pencerelerine ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısının ardından ilçede kuzeybatı yönünden esen rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi buldu. Hava sıcaklığı 11 derece ölçüldü. Amasra açıklarındaki kuru yük gemileri de kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.
BALIKÇI TEKNELERİ DENİZE AÇILAMADI
Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılmayıp limana demirledi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı.
Polis ekipleri Büyük Liman mevkisinde devriye gezerek vatandaşları uyardı. Amasra Belediyesi ekipleri de anonslarla dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Kuvvetli rüzgar, Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de etkisini gösterdi.