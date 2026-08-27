Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Amasra, 2026 yılının ilk sekiz aylık döneminde tarihi bir ziyaretçi yoğunluğuna sahne oldu. Yalnızca 6 bin 600 kişilik yerleşik nüfusa sahip olan ilçe, doğal güzellikleri, el değmemiş bakir koyları ve köklü tarihi sayesinde 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak kendi nüfusunun tam 151 katı kadar ziyaretçi çekti.

Yaz sezonu boyunca aralıksız süren bu yoğun hareketlilik, bölge genelindeki turizm ekonomisine oldukça ciddi bir canlılık kazandırdı. Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe ev sahipliği yapan belde, deniz turizminin yanı sıra sunduğu zengin lezzet duraklarıyla da dikkat çekmeyi sürdürüyor.

Özellikle Amastris kazılarında gün yüzüne çıkarılan su perisi heykeli gibi önemli tarihi buluntular bölgeye yönelik merakı artırırken, bu sezon yaşanan palamut bolluğu ve tescilli Amasra Salatası konukların gastronomi deneyimini üst seviyeye taşıyor.

İlçedeki turizm ivmesini değerlendiren Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Melih Saylam, hava şartlarının olumlu seyretmesi ve dini bayram tatillerinin etkisiyle son derece verimli bir dönem geçirdiklerini bildirdi.

Saylam, Karadeniz'deki bölgesel gelişmeler sebebiyle ertelenen kruvaziyer turlarının 2027 yılı itibarıyla yeniden başlamasının öngörüldüğünü belirterek, yıl sonuna kadar ilçedeki toplam turist sayısının 1,5 milyona ulaşması yönündeki beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.