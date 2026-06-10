AMASYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

AMASYA

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, 505 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz üzerinde 3 adet tek katlıkagir ev yapısı ve beraberinde 2 adet depo yapısı ve Wc yapısı bulunmaktadır, yapılar çoğunlukla kullanılamaz durumdadır....

Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesi, İhsaniye Mah. Merkez / AMASYA

Yüzölçümü : 720,66 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalmakta olup;İnşaat nizamı Bitişik Nizam Dört ( B – 4 ) Kat ve çok az bir kısmı imar yolunda kalmaktadır.

Kıymeti : 11.993.664,80 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2026 - 14:01

04/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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