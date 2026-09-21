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AMASYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın:
T.C.
AMASYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/12 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 947 Ada, 21 Parsel, ...
Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesiAMASYA
Yüzölçümü : 624,74 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut” alanındakalmakta olup, inşaat nizamı; Emsal: 1.50 Yençok: 5 Kat, TAKS : 0.30'dur
Kıymeti : 7.809.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:07

18/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02552658