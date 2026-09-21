AMASYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
AMASYA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/12 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Amasya İl, Merkez İlçe, ŞEYHCUİ Mahalle/Köy, 947 Ada, 21 Parsel, ...
Adresi : Amasya İli, Merkez İlçesiAMASYA
Yüzölçümü : 624,74 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut” alanındakalmakta olup, inşaat nizamı; Emsal: 1.50 Yençok: 5 Kat, TAKS : 0.30'dur
Kıymeti : 7.809.250,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:07
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:07
18/09/2026
#ilangovtr Basın no ILN02552658