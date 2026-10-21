Olay, saat 18.00 sıralarında Göllü Bağları Mahallesi’nde bulunan Meridyenpark Sitesi’nde meydana geldi. Site içerisinde görülen yaban domuzu, bina sakinleri arasında paniğe yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı.
Binanın içerisinde kalan yaban domuzu, polis ekiplerinin silahla müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.
Operasyonu Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül de takip etti.