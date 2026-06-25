Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Kışlabeyi köyünde, Ayşe K.'nin yalnız ikamet ettiği iki katlı müstakil evde saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin evi sarması üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

KÖYÜN GENÇLERİ UYUYAN KADINI DIŞARI ÇIKARDI

Yangının başladığı sırada evinde uyumakta olan 60 yaşındaki Ayşe K.'yi, durumun farkına varan köyün gençleri kurtardı. Hızla eve giren gençler, yaşlı kadını uyandırarak güvenli bir şekilde dışarı çıkarmayı başardı. Tahliyenin ardından olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekletildi.

İTFAİYE EKİPLERİ 4 SAAT MÜCADELE ETTİ

Rüzgarın da etkisiyle tüm binayı kaplayan yangına ilk olarak Göynücek Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin kontrol altına alınmasında güçlük yaşanması üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinden de takviye destek sağlandı. İki belediyenin itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları neticesinde yangın yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.