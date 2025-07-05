CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin 12'ncisi Amasya'da yapılıyor. Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge on binlerce vatandaş katılıyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Murat Şahin’in ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamalar ile hükümete sert tepki gösteren CHP Lideri Özgür Özel'in açıklamaları merakla bekleniyor.

Özgür Özel, konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Taşında toprağında özgürlük yazan canım Amasya. Memleketim Manisa gibi şehzadeler şehri Amasya. Ferhat'ın dağları deldiği, milli mücadelenin simge mekanı, yurdun dört yanı işgal altındayken, milletin istikbalini yeni milletin azmi kurtaracaktır diyen yiğit Amasya!

- Bu ülkeyi korkmayanlar kurdu, korkmayanlar kurtardı. İçinde bulunduğumuz durumdan da korkmayanlar, sizler kurtaracaksınız. Amasya'ya adımımı attığımda, onun korkusundan 19 Mart'ta darbeye kalkışanların yaptıkları zulme inat, Ekrem Başkan'ın bir sonraki Cumhurbaşkanımızın resmi karşıladı beni. Hepinize teşekkür ediyorum. Ve bu meydana gelince, gönüllere taht kuran vefatıyla yasa boğan Ferdi kardeşim beni karşıladı. Hepinize teşekkür ediyorum.

- Türkiye'nin neresine gitsek, Ferdi'nin ailesine çok selam söylüyorlar. Ben de buradan tüm Türkiye'ye ülkenin vicdanlı insanlarına teşekkür ediyorum. Bugün bundan önce yaptığımız 30 mitingten bir farkı var. bugün sabah bir kara güne uyandık. Bugün sabah aynı İstanbul gibi iradesi gasp edilmeye çalışılan şehirler var. İşte şimdi bu Amasya'daki bu muhteşem mitingi, sadece Amasya meydanı değil, bu mitingi, Adana izliyor, Antalya, Adıyaman izliyor. Adana'mıza, Antalya'mıza, Adıyaman'ımıza selam olsun.

- 1963 ve1977 seçimlerinden sonra Amasya'yı 47 yıl sonra Turgay Sevindi kardeşimizin kazanmasının sevincindeyim.

- Bir ülkede iktidarı kazanmanın yolu halkın rızasını almaktan geçer, öyle olmalıdır. Geçmezse orada kimse dönüp kimse milletin derdiniz dinlemez, işini görmez. Son dönem halkla bağını koparmış, artık halkın gözünden de gönlünden de düşmüş bir iktidar var. Daha nisan ayında zirai don yaşandı. Amasya dondan çok etkilenen bir ilimiz. O hafta Meclis'te Reşat Başkan bu sorunu dile getirdi. Tarımdan sorumlu genel başkanlar dile getirdi. 4 buçuk milyara ihtiyaç var. Ama sayın Erdoğan çıktı, 'Abartıldığı gibi bir şey yok, bazı ürünlerde var bazı ürünlerde yok' dedi. Amasya'nın ihtiyacı olan para 4 buçuk milyar. Amasya görmezden gelindi.

- 19 Mart darbesini yapmak, İmamoğlu'nu görevinden uzaklaştırmak ve bunun karşılığında düşen borsayı toplamak, çıldıran dolar kurunu düzeltmek için bize bunun maliyeti 6 trilyon lira oldu. Amasyalı çiftçinin ihtiyaç duyduğu paranın bin 333 katı. Don zararına bulamadıkları paranın bin 333 katını darbeye harcayanlara yazıklar olsun!

- Amasyalı AKP'lilere MHP'lilere söylüyorum, senin don zararına para bulamayanlar, kendi iktidarları için memleketi strese soktukları sürece Amasya'nın ihtiyaç duyduğu paranın bin 300 katını buluyorlar. Sen destek oluyorsun, iktidara gelince sırtını dönüyorlar. Amasya'nın AKP'lisini de MHP'lisini de bu gaddar iktidardan uzak durmaya, kendisini düşünecek halkın iktidarını seçmeye davet ediyorum!

- Bu iktidar Amasya'yı unuttu. Amasya'da sulama alt yapısı yok. Türkiye büyük bir kuraklığa giderken, Amasya kuraklığa itiliyor. Amasya'yı unutanlara, bu hale getirenlere, Amasya'nın söyleyecek sözü var. O sandık gelecek. Demokrasi kimi istiyorsan getirdiğin istemiyorsan götürdüğün bir süreçtir. Ekrem İmamoğlu'nun resmini, sesini yasakladılar. Vekillerimiz gitti köprüye resmini astı. Bütün dünya gördü. Şimdi Amasya'nın dağlarında Ekrem Başkan'a özgürlük yazıyor.

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