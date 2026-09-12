Kaza, 9 Eylül'de Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Tugay yönünde ilerleyen Anas Khell Hassan Al Rubaye yönetimindeki motosiklet, çevre yolu katılım kavşağını yaklaşık 200 metre geçtikten sonra yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak sürüklenen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Al Rubaye, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anas Khell Hassan Al Rubaye, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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