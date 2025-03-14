Amasya'da, polis ekiplerinin düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre polis ekipleri, bir kişinin izinsiz kazıda bulduğu tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı ihbarını aldı.
Ekipler, şüphelilerin ev ve aracında yaptığı aramada 77 sikke, 1 küpe, 2 Roma dönemine ait bronz heykel, 1 haç figürü, 1 Rovelver tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 338 adet 19 mm çapında mermi ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.