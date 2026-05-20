Bölgesel Amatör Lig bileti için karşı karşıya gelmesi beklenen Anamur Belediyespor ile Akdeniz Belediyespor, maç saatinde sahaya çıkmasına rağmen karşılaşma başlayamadı. Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre müsabaka sırasında ambulansın statta hazır bulunması gerekirken, maçın başlama anına kadar ambulansın gelmemesi krize neden oldu.

Karşılaşma öncesi iki takım da sahada son hazırlıklarını yaparken, hakem heyeti ambulansın statta bulunmadığını tespit etti. Maçın başlaması için bir süre beklenirken, eksikliğin giderilememesi üzerine hakemler müsabakayı iptal etme kararı aldı. Kararın ardından futbolcular ve teknik heyetler soyunma odasına giderken, tribünlerde bulunan taraftarlar duruma sert tepki gösterdi.