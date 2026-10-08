Amazon, ABD, İngiltere ve Hindistan'daki farklı birimlerinde yeni işten çıkarmalar gerçekleştirerek çalışan sayısını azaltmaya devam ediyor. Son karar 1.000'den az kurumsal çalışanı etkilerken, bu adım şirketin son bir yıldaki yaklaşık 30 bin kişilik küçülme sürecine yeni bir halka ekledi. Kesintiler ağırlıklı olarak temel e-ticaret faaliyetlerini yöneten Stores birimini, müşteri hizmetleri, pazaryeri işletmelerine destek ekiplerini ve perakende operasyonlarıyla bağlantılı bazı mühendislik pozisyonlarını kapsadı.

"ORGANİZASYON YAPISINI SADELEŞTİREREK KARAR ALMA SÜREÇLERİNİ HIZLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

İşten çıkarma kararları, çalışanlara şirket içi iletişim kanalları üzerinden e-posta ile bildirildi. Yaklaşık 37 bin üyesi bulunan şirket içi Slack kanalında süreçle ilgili çok sayıda mesaj paylaşıldı. Çalışanlar özellikle kıdem tazminatı, şirket içindeki açık pozisyonlara başvuru ve işten ayrılma sürecindeki haklar konusunda bilgi almaya çalıştı. Amazon ise yeni düzenlemelerin organizasyon yapısını şirketin öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçladığını açıkladı.

Yeni işten çıkarmalar, Amazon'un daha önce başlattığı kapsamlı yeniden yapılanmanın ardından geldi. Şirket, Ekim 2025'te yaklaşık 14 bin kurumsal pozisyonu kaldıracağını açıklamış, Ocak 2026'da ise yaklaşık 16 bin pozisyonu kapsayan ikinci büyük kesinti kararı almıştı. Böylece iki büyük turda kaldırılan pozisyon sayısı yaklaşık 30 bine ulaştı. Ekim ayında gerçekleştirilen son kesinti, bu önceki kararların dışında yeni bir işten çıkarma dalgası oluşturuyor.

Amazon yönetimi, organizasyon yapısını sadeleştirerek karar alma süreçlerini hızlandırmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyor. Şirketin son açıklamasında işten çıkarmaların doğrudan yapay zekâ nedeniyle yapıldığı belirtilmedi. Amazon, perakende operasyonlarında gerçekleştirilen organizasyon değişikliklerinin mevcut önceliklere daha iyi odaklanmayı sağlayacağını savundu.

Amazon'un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Jeff Bezos, önceki büyük işten çıkarma dalgalarının arkasında pandemi dönemindeki hızlı istihdam artışının bulunduğunu söyledi. Bezos'a göre salgın sırasında çevrim içi alışveriş talebinin olağanüstü yükselmesi, şirketin çalışan sayısını hızla büyütmesine neden oldu. Talep koşullarının değişmesiyle birlikte bu genişlemenin ardından personel yapısının yeniden düzenlenmesi gerekti. Dolayısıyla yeni işten çıkarmalar, yalnızca yapay zekâ yatırımlarıyla açıklanabilecek bir gelişme değil; pandemi sonrasında değişen talep koşulları ve şirketin maliyet yönetimi de sürecin önemli unsurları arasında bulunuyor.

220 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM, NAKİT AKIŞINI BASKILADI

Amazon bir tarafta personel sayısını azaltırken diğer tarafta tarihinin en büyük yatırım programlarından birini yürütüyor. Şirketin 2026 yılı sermaye harcaması beklentisi yaklaşık 220 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Yatırımların önemli bölümü bulut bilişim hizmetleri, yapay zekâ veri merkezleri, gelişmiş işlemciler ve teknoloji altyapısına yönlendiriliyor. Amazon Web Services (AWS) üzerinden artan yapay zekâ talebini karşılamaya çalışan şirket, veri merkezi kapasitesini büyütmek için büyük kaynak ayırıyor.

Amazon'un dev yatırım programı, şirketin nakit akışı üzerinde de baskı oluşturuyor. Şirketin açıklamalarına göre 2025 yılında 38,2 milyar dolar olan son 12 aylık serbest nakit akışı, yıl sonunda 11,2 milyar dolara geriledi. Amazon bu düşüşte özellikle yapay zekâ altyapısına yönelik sermaye harcamalarının etkili olduğunu belirtti. Yılın ilerleyen döneminde yatırım bütçesinin daha da büyütülmesi, yüksek harcamaların finansal sonuçlar üzerindeki etkisini yatırımcılar açısından önemli hale getirdi. Ancak şirket yönetimi, bulut hizmetlerine yönelik güçlü talebin bu yatırımlara uzun vadede karşılık sağlayacağını savunuyor.

Amazon'un yeni işten çıkarma turu, büyük teknoloji şirketlerinin aynı dönemde hem maliyetlerini kontrol etmeye hem de gelecekteki büyüme alanlarına yatırım yapmaya çalıştığını gösteriyor. Şirket bazı perakende ve destek faaliyetlerinde pozisyonları kaldırırken AWS ve yapay zekâ gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu yetenekleri geliştirmeye devam ediyor. Bu durum, teknoloji sektöründeki istihdam değişiminin yalnızca toplam çalışan sayısıyla değil, hangi alanlarda iş gücü ihtiyacının arttığı veya azaldığıyla da değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor. Amazon'un önümüzdeki dönemde yeni kesintilere gidip gitmeyeceği ise henüz açıklanmış değil.