Amazon, 5 kişinin öldüğü kargo uçağı kazasının ardından 21 Air ile ilişkisini kesti. Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, karara ilişkin açıklama yaptı.
"ELİM OLAY" SONRASI DEĞİŞİLENDİRME
Nantel, 7 Eylül'de Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inen Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının pistten çıkması sonucu yaşanan ölümlü kazaya ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirtti. Nantel, geçen hafta yaşanan "elim olay" sonrasında 21 Air ile yürütülen faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
Kaza sırasında uçak pist dışındaki yolun ortasına yan şekilde yattı. Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde uçağın gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Bu kaza sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti. Amazon, bu gelişme üzerine kargo taşımacılığı yapan 21 Air şirketiyle yürütülen operasyonlarını askıya aldı.