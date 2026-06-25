Teknoloji şirketi Amazon, Hindistan'daki yapay zekâ ve bulut bilişim altyapısını desteklemek ve büyütmek adına 2030 yılına kadar 13 milyar dolarlık ek bir yatırım yapacağını bildirdi.

YATIRIM BÜTÇESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu yeni finansal hamle, Amazon'un bölgedeki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Açıklanan bu yeni kaynak, e-ticaret devinin geçtiğimiz yılın aralık ayında Hindistan pazarı için planladığını duyurduğu 35 milyar dolarlık dev bütçeye ek olarak gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda şirketin, Güney Asya pazarındaki dijital dönüşüm süreçlerine ve altyapı çalışmalarına hız kazandırması bekleniyor.