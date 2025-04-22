Amazon Prime’ın son ücret artışı, 2023 yılının Nisan ayında yapılan fiyat güncellemesinin ardından gelen ikinci büyük zam olarak kayıtlara geçti. Geçen süre zarfında abonelik ücreti 8 TL'den 39 TL'ye çıkmıştı. Aradan geçen yaklaşık 2 yılın ardından, bir kez daha zam yapıldı.

30 GÜN ÜCRETSİZ DENEME SÜRESİ

Amazon Prime, Türkiye'deki kullanıcılarına hâlâ 30 gün boyunca ücretsiz deneme süresi sunmaya devam ediyor. Bu süre zarfında, kullanıcılar Prime Video ve Prime Gaming gibi içeriklerin yanı sıra, Amazon'un sunduğu hızlı ve ücretsiz teslimat hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Ayrıca, Prime üyeleri, Amazon'un sahibi olduğu Twitch platformunda her ay bir yayıncıya ücretsiz abone olma hakkına sahip oluyor.

İÇERİK YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Amazon, içerik üretimindeki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, yakın zamanda popüler bilim kurgu yapımı Pacific Rim'in dizi haklarını satın alarak, kullanıcılarına yeni içerik seçenekleri sunmaya devam edecek.