Amazon'un milyarderi Jeff Bezos tarafından 2000 yılında kurulan uzay teknolojisi şirketi Blue Origin, dün gece büyük bir kayıp verdi.

Şirketin Florida Cape Canaveral'daki üssünde yapılan bir test sırasında milyonlarca dolar değerindeki dev uzay roketi, fırlatma rampasında infilak etti.

Yerel saatle 21.00 civarında gerçekleşen patlamada roket devasa bir ateş topuna dönüştü. Çevredeki acil durum ekipleri hemen harekete geçti, yangına müdahale etti.

Olayda yaralanan olmadı. Şirket yetkilileri tüm personelin güvende olduğunu açıkladı. Bölge yetkilileri de halk için bir tehlike bulunmadığını duyurdu.

Jeff Bezos sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada durumun önemini vurguladı. Bezos yaptığı paylaşımda "Asıl nedeni bilmek için henüz çok erken ancak bunu bulmak adına şimdiden çalışmaya başladık. Çok zor bir gün ama yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa inşa edeceğiz ve uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer" dedi.

ABD HÜKÜMETİ DEVREYE GİRDİ

ABD Uzay Kuvvetleri de tam nedeni belirlemek için şirketle birlikte verileri inceliyor.

Bu patlama yaklaşan bir fırlatma öncesinde yapılan hazırlık testi sırasında meydana geldi. Federal Havacılık Dairesi bu testin kendi lisans kapsamları dışında olduğunu ve hava trafiğini etkilemediğini bildirdi.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise sosyal medyadan süreci değerlendiren uzun bir açıklama yaptı.

Isaacman mesajında "Uzay uçuşlarında hatalar affedilmez ve yeni bir ağır yük fırlatma kapasitesi geliştirmek olağanüstü derecede zordur. Bu olağandışı olayın kapsamlı bir şekilde araştırılmasını desteklemek, kısa vadeli görev etkilerini değerlendirmek ve roket fırlatmaya geri dönmek için ortaklarımızla birlikte çalışacağız" denildi.

Şirket geçen ay da bir sorun yaşamıştı. AST SpaceMobile uydusunu yörüngeye tam oturtamayan New Glenn roketi inceleme altına alınmıştı.

Blue Origin geçen yılın kasım ayında aynı roketle başarılı bir fırlatma yapmış ve geri dönüştürülebilir fırlatma roketi ilei ilk kez karaya indirmeyi başarmıştı.