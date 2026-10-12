Amazon'un, yapay zeka girişimi Decart'ı satın almak için değerlendirme yaptığı bildirildi. Wall Street Journal'ın haberine göre görüşmelerin sonuçsuz kalmaması halinde anlaşmanın kısa sürede tamamlanabileceği belirtiliyor. Şirketin değeri 7 milyar dolar olarak öne çıkıyor.

2023 yılında kurulan Decart, yapay zeka modellerinin farklı çipler üzerinde daha kolay çalışmasını sağlayan yazılımlar geliştiriyor. Şirket ayrıca gerçek dünyayı simüle edebilen 3 boyutlu yapay zeka modelleri üzerinde çalışıyor.

Decart, İsrailli mühendis kardeşler Dean ve Orian Leitersdorf ile Moshe Shalev tarafından kuruldu. Wall Street Journal'ın aktardığına göre şirketin değeri mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Aynı dönemde Radical Ventures liderliğinde 300 milyon dolarlık yatırım alan şirkete Nvidia da yeni yatırımcılar arasında yer almıştı.