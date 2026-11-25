Amazon'un iade ve geri ödeme uygulamalarına ilişkin ABD'de açılan toplu davada 309,5 milyon dolarlık uzlaşmaya varıldı. İki müşteri grubunu kapsayan uzlaşmada, başvuru yapması gerekenler için son tarih 1 Aralık olarak belirlendi.

USA Today'de yer alan habere göre dava; iade edilen ürünlerin ücretinin geri ödenmemesi, eksik veya gecikmeli ödeme yapılması ya da geri ödeme sonrasında müşterilerden yeniden ücret alınması iddialarına dayanıyor. Amazon ise iddiaları ve herhangi bir kusuru bulunduğunu reddediyor.

Uzlaşma, kapsama giren tarihlerde Amazon üzerinden satın alınıp ABD'de teslim alınan fiziksel ürünler için iade veya geri ödeme talebinde bulunan müşterileri ilgilendiriyor. Ödeme almaya hak kazanabilmek için müşterilerin davaya konu sorunlardan en az birini yaşamış olması gerekiyor.

KİMLERİN BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR?

İlk gruptaki müşterilerin başvuru formu doldurması gerekmiyor. Ancak bu müşterilerin, mahkemenin nihai onayından sonraki 105 gün içinde resmi uzlaşma internet sitesi üzerinden ödeme yöntemlerini seçmesi gerekiyor.

İkinci gruptaki müşterilerin ise ödeme alabilmek için başvuru formu göndermesi şart. Başvurular çevrim içi veya posta yoluyla yapılabilecek. Postayla gönderilecek formların da son başvuru tarihi olan 1 Aralık'a kadar postaya verilmesi gerekiyor.

KİŞİ BAŞINA SABİT BİR TUTAR AÇIKLANMADI

Toplam 309,5 milyon dolarlık uzlaşma fonunun yüzde 92,7'si ilk gruba, yüzde 7,3'ü ikinci gruba ayrılacak. Avukatlık ücretleri, mahkeme masrafları ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan tutar hak sahiplerine dağıtılacak.

Bireysel ödemeler, müşterilerin geri alamadığı uygun işlem tutarı ve olası faiz payına göre hesaplanacak. Bu nedenle kişi başına ödenecek sabit bir tutar henüz açıklanmadı.

Ödemelerin yapılabilmesi için uzlaşmanın mahkeme tarafından nihai olarak onaylanması gerekiyor. Nihai onay duruşmasının 16 Mart 2027'de yapılması planlanıyor. İtiraz veya temyiz süreçleri yaşanması halinde ödemeler gecikebilecek.