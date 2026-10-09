Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Fox News'e verdiği röportajda Kovid-19 salgını sürecinde tüketicilerin çevrim içi alışverişe yönelmesiyle şirketin çalışan sayısının hızla arttığını kabul etti. Bezos, o döneme ilişkin "İnsanlar evde kalıyor ve sipariş veriyordu. Çalışan sayımızı gerçekten çok artırdık" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, şirketin son dönemde başlattığı yapısal değişikliklerin arka planına ışık tutuyor.

"ÇALIŞAN SAYIMIZI GERÇEKTEN ÇOK ARTIRDIK"

Amazon, 7 Ekim'de ana e-ticaret faaliyetlerini yürüten Stores biriminde yeni işten çıkarmalar yaptığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre ABD, Hindistan ve İngiltere'deki çalışanların da etkilendiği son dalgada 1.000'den az beyaz yakalı çalışan işini kaybetti. Bu kesintiler, Ekim 2025 ile Ocak 2026 arasında yaklaşık 30 bin kurumsal pozisyonun kaldırılmasının ardından geldi. Şirket, son düzenlemelerin Stores biriminin öncelikleriyle daha uyumlu bir yapıya kavuşmasını amaçladığını bildirdi.

Salgın öncesinde yaklaşık 798 bin düzeyinde olan Amazon'un çalışan sayısı, 2020 sonunda 1,298 milyona, 2021 sonunda ise 1,608 milyona ulaştı. Böylece şirket, iki yılda yaklaşık 810 bin kişilik istihdam artışı gerçekleştirdi. Bu veriler, pandemi döneminde olağanüstü ölçekte işe alım yapıldığını ortaya koydu. Ancak söz konusu büyümenin önemli bir bölümü lojistik merkezleri, teslimat operasyonları ve dağıtım altyapısıyla bağlantılıydı. Son dönemdeki işten çıkarmalar ise ağırlıklı olarak kurumsal ve beyaz yakalı pozisyonları etkiledi.

Amazon'un çalışan sayısı 2025 sonunda 1,576 milyon, 2026'nın ikinci çeyreği sonunda ise yaklaşık 1,595 milyon olarak kaydedildi. Bu durum, şirketin toplam istihdamının pandemi öncesi seviyelere dönmediğini, bunun yerine iş gücünün yapısının değiştiğini gösterdi. Kurumsal kadrolardaki daralma, operasyonel verimliliği artırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Amazon'un iş gücünü yeniden yapılandırması, yapay zekâ altyapısına yönelik yüksek harcamalarıyla aynı döneme denk geldi. Şirketin 2026 yılı sermaye harcamaları planını yaklaşık 220 milyar dolara yükselttiği bildirildi. Harcamaların önemli bölümünün veri merkezleri, bilgi işlem kapasitesi, bellek ve yapay zekâ çiplerine yönelmesi bekleniyor. Amazon'un 2026'nın ikinci çeyreğinde geliri yıllık bazda yüzde 20 artarak 200,6 milyar dolara ulaştı. Şirketin bulut bilişim birimi AWS'nin satışları da aynı dönemde yüzde 37 yükseldi.

Dolayısıyla işten çıkarmalar, şirketin genelinde bir daralmadan ziyade kurumsal yapının yeniden düzenlenmesi ve kaynakların stratejik alanlara kaydırılmasıyla ilişkilendiriliyor. Microsoft ve Meta gibi diğer büyük teknoloji şirketleri de yapay zekâ altyapısına yüksek miktarda yatırım yaparken bazı birimlerinde çalışan sayısını azaltıyor. Bu trend, teknoloji devlerinin kaynaklarını yapay zekâ ve bulut hizmetlerine yönlendirdiğini gösteriyor.

Şirketlerin çalışan sayısını azaltması, yapay zekânın iş gücü üzerindeki etkisine ilişkin tartışmaları da güçlendiriyor. TheStreet'in değerlendirmesine göre, kısa vadede özellikle kariyerinin başındaki beyaz yakalı çalışanlar, rutin kurumsal görevleri yürütenler ve tekrarlanabilir işlerde çalışanlar daha fazla riskle karşı karşıya kalabilir. Buna karşılık yapay zekâ altyapısı geliştirme, çip tasarımı, veri merkezi işletimi, model dağıtımı ve yapay zekâ ürünlerinin yönetimi gibi alanlarda nitelikli çalışanlara yönelik talep sürüyor. Bezos'un açıklaması, Amazon'un geçmişteki istihdam artışıyla destekleniyor; ancak şirketin günümüzdeki işten çıkarma kararlarını yalnızca bu döneme bağlamak yeterli görünmüyor. Yapay zekâ yatırımları, otomasyon ve kurumsal yapının sadeleştirilmesi de iş gücünün yeniden şekillenmesinde etkili oluyor.