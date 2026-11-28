Çevre Bakanı Joao Paulo Ribeiro Capobianco, basın toplantısında, bu durumun kısmen El Nino'dan kaynaklandığını belirtti. Capobianco, El Nino'nun sıcaklıkları artırdığını, ormanlardaki yağış ve nem oranını düşürdüğünü söyledi.

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) Başkanı Jair Schmitt de olağan dışı iklim koşullarının Amazon'daki bitki örtüsünü kuruttuğunu açıkladı. Schmitt, bunun yangınların normalde nem nedeniyle alevlerin ilerleyemediği ormanlık alanlara yayılmasını kolaylaştırdığını ifade etti. Uzmanlar, alevlerin doğal ormanlık alanlara yayılmasını "alışılmadık" olarak değerlendiriyor.

YANAN ALANLARIN YÜZDE 16'SI BAKİR ORMAN

Brezilya'nın kuzeyindeki Para eyaletinde yanan alanların yüzde 16'sını bakir ormanlar, yüzde 42'sini ise yakın zamanda ormansızlaştırılmış araziler oluşturuyor. Yetkililer, ormanlık alanları kalıcı olarak tahrip etmek amacıyla yangın çıkarıldığına işaret ediyor.

26 Kasım itibarıyla Para'da yaklaşık 1488 aktif yangın noktası kaydedildi. Brezilya Amazonları'nın yüzölçümü bakımından en büyük eyaleti Amazonas'ta ise 78 aktif yangın noktası tespit edildi.

Ulusal basına göre, ocak-ekim döneminde kaydedilen yangın sayısı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 43 bin 131 yangını şimdiden aştı.

18 MİLYON REALİ AŞAN PARA CEZASI

Yetkililer, kasıtlı çıkarılan yangınlara ilişkin soruşturmaları artırarak 18 milyon realin, yaklaşık 3,3 milyon doların üzerinde para cezası kesti. Yasa dışı yakma faaliyetlerinden etkilenen yaklaşık 6 bin hektarlık araziye de el konuldu.

Meteorolojik tahminlere göre bölgenin bazı kesimlerinde marta kadar yağışların azalması ve sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu koşulların yangın riskini artırabileceği belirtiliyor.