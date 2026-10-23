Çorum'da Çevreyolu Bulvarı eski İskilip Yolu kavşağında ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada üçü sağlık personeli 6 kişi yaralandı. Kadir D. (19) idaresindeki 19 AY 108 plakalı otomobil ile Erdeniz Y.'nin (24) kullandığı 19 EP 542 plakalı ambulansın çarpışması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada iki sürücünün yanı sıra sağlık personeli Zehra C. (18) ve Ülkü N.G. (23), ambulansta bulunan yoğun bakım hastası Ali S. (80) ve refakatçisi Sultan Y. (56) yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı. LPG TANKI 15 METRE UZAĞA FIRLADI Çarpmanın etkisiyle otomobilden yaklaşık 15 metre uzağa fırlayan LPG tankından sızan gaz, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Kazada kavşaktaki bir sinyalizasyon lambası da zarar gördü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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