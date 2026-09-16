Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Sinandede Mahallesi Volkan Caddesi üzerinde akşam saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Seyir halinde olan ve hurda toplanmasında kullanılan 3 tekerli motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

ALEVLER KISA SÜREDE HURDALARI SARDI

Motor kısmında çıkan yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek motosikleti ve arkasındaki kasada yer alan hurdaları sardı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

KAHRAMAN AMBULANS ŞOFÖRÜ ALEVLERE KOŞTU

Olay anında yoldan geçmekte olan bir ambulansın şoförü, yangını fark eder etmez aracını durdurdu. Ambulanstaki yangın söndürme tüpünü alan sağlık personeli, çevredeki vatandaşlarla birlikte itfaiye ekipleri adrese ulaşana kadar alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık görevlisinin ve vatandaşların yangını söndürmek için zamanla yarıştığı o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Motosiklette ciddi maddi hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.