Adana’nın Seyhan ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda özel halk otobüsünü kullanan Berke Öz ile kimliği henüz belirlenemeyen ambulans şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine ambulans şoförü aracından inerek otobüse girdi ve Öz'e saldırdı. Otobüste bulunan yolcuların müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaşananlar aracın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kavga sırasında otobüsün ön camı ve kaportasında da hasar meydana geldiği belirtildi. Ambulans şoförünün polis merkezine giderek Berke Öz’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ise olayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını açıkladı.

‘BOĞAZIMI SIKTI, YÜZÜME YUMRUK ATTI’

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan Berke Öz, “Seyir halinde yolumda ilerlerken, yolcularımla birlikte sol şeritte seyrediyordum. Ambulans sürücüsü sağa sinyal vererek sağ tarafıma geçti. Yanıma yanaşıp neden yol vermediğimi söyleyerek laf attı. Ben de seyir halinde başka araçlar olduğu için kendisine yol veremediğimi söyledim. Bunun üzerine ambulansın önünü aracıma kırdı. Daha sonra araçtan inerek beni darbetmeye başladı. Olay sırasında aracımın ön camı ve kaportası da hasar gördü” dedi.

Darp raporu alacağını belirten Öz, ambulans şoföründen şikayetçi olacağını ifade etti.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.