İlginç olay, ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland kentinde yaşandı. Sağlık ekiplerinden yardım isteyen kadın, hastaneye götürülmek üzere ambulansa alındı. Ancak yolculuk sırasında sürücünün güzergahı kaybetmesiyle beklenmedik bir durum ortaya çıktı.

YOLU KAYBEDİNCE MESAİSİNİ BİTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Özel ambulans şirketi Lynx EMS bünyesinde çalışan sürücü, Cleveland Clinic'e ulaşmaya çalışırken yolunu kaybetti. Bir süre güzergâhı bulmaya çalışan sürücü, sonunda yolculuğa devam etmeyeceğini açıkladı.

Mesaisinin bittiğini söyleyerek artık araç kullanmayacağını belirten sürücü, ambulansı Cleveland'ın Batı 150. Caddesi yakınlarında durdurdu. Ardından uygulama üzerinden kendisine araç çağırarak olay yerinden ayrıldı.

Hastaneye ulaşmayı bekleyen kadın ise ambulanstaki diğer sağlık görevlisiyle birlikte yolda kaldı. Olayın ardından acil yardım istendi.

BAŞKA BİR AMBULANS GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine Cleveland Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, kadına gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye naklini tamamladı.

Cleveland Kurtarma Çalışanları Derneği, hastayı bırakan sürücünün belediyeye bağlı acil sağlık hizmetlerinde değil, özel bir ambulans şirketinde çalıştığını vurguladı.

Olayın ardından açıklama yapan Lynx EMS yetkilileri ise hasta güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek durumdan haberdar olur olmaz gerekli adımları attıklarını bildirdi.

AMBULANS ŞİRKETİ İNCELEME BAŞLATTI

Şirket, yaşananların bütün yönleriyle incelendiğini ve elde edilecek bulgular doğrultusunda uygun işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Sürücünün işine son verilip verilmediğine ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı. Şirket, çalışan ve hasta mahremiyetini gerekçe göstererek daha fazla ayrıntı vermedi.

Hastanın daha sonra yapılan açıklamalarda Lema Tackett-Kuscmaul olduğu ve omurga yaralanmasının tedavisi için Toledo'dan Cleveland'a götürüldüğü de ortaya çıktı. Kadının iyileşmesinin beklendiği, ancak evine ne zaman dönebileceğinin henüz belli olmadığı bildirildi.