İstanbul Başakşehir Süleyman Çelebi Caddesi’nde bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
SÜRÜCÜYE SALDIRI GİRİŞİMİ
Yapılan incelemede, 34 BUY 223 plakalı otomobilin sürücüsünün trafikte seyir halindeki ambulansa geçiş imkanı sağlamadığı, ardından araçtan inerek ambulans sürücüsüne yönelik saldırı girişiminde bulunduğu tespit edildi.
EHLİYETİNE 90 GÜN EL KONULDU
Yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında farklı ihlallerden toplam 466 bin lira para cezası kesildi. Ali Berk B.’nin sürücü belgesine 90 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de aynı süre boyunca trafikten men edildi.
Öte yandan sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesinde düzenlenen “trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.