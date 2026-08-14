İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, zatürre tedavisi görmesine rağmen TBMM Genel Kurulu’ndaki “Terörsüz Türkiye” çerçeve yasasının oylamasına katılarak ret oyu kullandı. Çirkin, oylamanın ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

AMBULANS İLE GİTTİ

İYİ Partili vekil, sağlık sorunlarına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’ndaki kritik oylamada görevini yerine getirdi.

Çirkin’in, rahatsızlığı nedeniyle sağlık durumunun iyi olmamasına karşın oylamaya katılması dikkat çekti. İYİ Parti’nin Meclis’teki milletvekillerinin tamamının söz konusu oylamada ret yönünde oy kullandığı bildirildi.

TAMAMI HAYIR DEDİ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez’in paylaştığı videoda, oylama ardından meclis koridorundan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve diğer vekiller tarafından sedyeye bindirilen Çirkin, çıkışta bekleyen ambulansa sevk edilerek uğurlandı.

“Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik Çerçeve Yasa, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 467 milletvekilinin kabul oyuyla Meclis’ten geçti. Oylamada 87 ret, 7 çekimser oy kullanılırken 31 milletvekili oylamaya katılmadı. Oylama sonuçlarına göre İYİ Parti grubunda bulunan 29 milletvekilinin tamamı “hayır” oyu kullandı. Çirkin’in de bu isimler arasında yer aldığı oy listelerinde görülüyor.

Vekiller bir an bile yalnız bırakmadı

Çirkin, meclis koridoruna getirilen sedye yardımı ile kapı önünde bekleyen ambulansa taşındı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ve milletvekilleri bir an olsun Çirkin’in yanından ayrılmadı. Ambulans başında vedalaşan Dervişoğlu, Hatay vekili Şefik Çirkin’e, “Allah razı olsun” dedi.

Dervişoğlu’ndan hayır diyen 84 vekile teşekkür mektubu

TBMM’de pazartesi günü kabul edilen “çerçeve yasa” oylamasında “Hayır” oyu veren milletvekillerine mektup yazan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret ve kararlılığın devam edeceğine olan inancım tamdır” dedi.

Dervişoğlu mektubun devamında şunları kaydetti: “Tarihi sorumluluğunuzu yerine getirirken gösterdiğiniz cesaret ve kararlılığın devam edeceğine olan inancım tamdır. Gelecek nesillere devredeceğimiz en büyük miras olan Cumhuriyetimizi, üniter devlet yapımızı ve milletimizin kararlılığını, Meclis kürsüsüne ve oy pusulalarına yansıttığınız için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”