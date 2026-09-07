Eindhoven Teknoloji Üniversitesi bünyesindeki 23 öğrenciden oluşan ekip tarafından geliştirilen aracın üzerindeki güneş panelleri yalnızca motor için elektrik üretmiyor. Elde edilen enerji aynı zamanda ambulanstaki röntgen, ultrason ve diğer tıbbi cihazların çalıştırılmasında da kullanılıyor.

GÜNEŞTEN ALDIĞI ENERJİYİ BATARYADA DEPOLUYOR

Stella Juva'nın güneşten elde ettiği elektrik 50 kWh kapasiteli bataryada depolanıyor. Bu sayede araç güneş battıktan sonra veya güneş ışığının yetersiz olduğu saatlerde de yoluna devam edebiliyor. Uygun koşullarda asfalt yollardaki menzilinin 715 kilometreye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Ambulansın çatısında güneş hücreleri bulunurken araç durduğunda yan tarafındaki ilave paneller de açılabiliyor. Bu paneller hem daha geniş bir yüzeyden elektrik üretilmesini sağlıyor hem de sağlık çalışanlarının araç yanında çalışabileceği gölgeli bir alan oluşturuyor.

Aracın önemli farklarından biri de klasik ambulanslar gibi hastayı alıp hastaneye götürmek üzere tasarlanmaması. Stella Juva, sağlık çalışanlarını ve tıbbi ekipmanları doğrudan uzak yerleşimlere götüren hareketli bir sağlık noktası olarak kullanılıyor.

KENYA'DA 800 KİLOMETREDEN FAZLA YOL YAPTI

Geliştirilen araç, Amref Health Africa ile birlikte Kenya'nın Narok bölgesinde gerçek arazi koşullarında test edildi. Ambulans farklı saha noktaları arasında 800 kilometreden fazla yol katetti. Bir etapta Mosiro'daki uzak bir noktaya ulaşabilmek için yaklaşık 6 saat boyunca zorlu yollarda ilerledi.

Araçta mobil röntgen cihazı, ultrason, otomatik harici defibrilatör ve aşıların soğuk tutulmasını sağlayan ekipmanlar bulunuyor. İki günlük denemede sistemin yaklaşık 200 kişiye sağlık hizmeti verebilecek kapasitede olduğu hesaplandı. Ancak test sırasında bu ekipmanlar gerçek hastalar üzerinde kullanılmadı.

Testlerin en dikkat çekici sonucu ise araç park halindeyken ortaya çıktı. Tüm tıbbi cihazlar aynı anda çalıştırıldığında bile açılan güneş panelleri cihazların tükettiğinden daha fazla elektrik üretti. Böylece ambulansın elektrik şebekesine bağlanmadan tıbbi ekipmanlarını çalıştırabileceği saha koşullarında gösterilmiş oldu.

Stella Juva'nın özellikle elektrik altyapısının yetersiz, yakıt tedarikinin güç ve sağlık merkezlerine ulaşımın saatler sürebildiği bölgelerde kullanılması hedefleniyor. Araç, sağlık hizmetini hastanın bulunduğu yere götürürken ihtiyaç duyduğu enerjinin önemli bölümünü de kendi üzerinde üretebiliyor.