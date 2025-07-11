Kartepe'de Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi’ndeki bir müstakil evde F.Y. ile aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan yeğenleri Gazi Zafer Yaman, Güven Yaman ve M.S. tartışmaya başladı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yaşanan arbede sırasında amca F.Y. tabancayla yeğenlerine ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği 3 akraba kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, AMCA GÖZALTINDA

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan M.S. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay yerinde bulunan amca F.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri incelme ekiplerinin cadde ve evdeki çalışmalarının ardından Gazi Zafer Yaman ve Güven Yaman’ın cenazeleri, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.