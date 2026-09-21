İtalya’nın Cuneo kentinde yaşayan Vicenza doğumlu Stefano isimli bir vatandaş, hayatını kaybeden amcasının bankadaki kiralık kasasında saklanmış 1,5 milyar İtalyan lireti buldu. Güncel döviz kuru karşılığı yaklaşık 1,1 milyon euro (yaklaşık 56 milyon lira) olan banknotların, yasal değişim süresi dolduğu gerekçesiyle avroya dönüştürülemediği bildirildi.

PARALAR EURO DİLE DEĞİŞTİRİLMEDİ

Il Messaggero’nun aktardığı bilgilere göre mirasçı, veraset işlemleri sırasında amcasının kiralık kasasında kusursuz durumda muhafaza edilmiş banknot desteleri tespit etti. Vefat eden amcanın, İtalya’nın euro bölgesine dahil olduğu dönemde paraları euro ile değiştirmediği belirlendi.

Bulunan meblağın vadesiz bir hesaba aktarılması talebiyle İtalya Merkez Bankasına başvuran Stefano’ya, eski ulusal para birimlerinin avro ile değiştirilmesi için tanınan yasal sürenin 28 Şubat 2012 tarihinde sona erdiği yanıtı verildi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU

Banca d'Italia mevzuatına göre liretin euroya çevrilebilmesi için, başvuru sahibinin 6 Aralık 2011 ile 28 Şubat 2012 tarihleri arasında resmi bir değişim talebinde bulunduğunu ve zaman aşımını durduran hukuki adımlarla bu hakkını aktif tuttuğunu belgelemesi gerekiyor.

Söz konusu tarihlerde kaydedilmiş resmi bir başvuru bulunmadığı için merkez bankası talebi reddederken, 1,5 milyar liretin mirasçısı olan Stefano’nun hukuki yolları incelemek üzere bir tüketici derneğine başvurduğu öğrenildi.