Olay, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Karadere Mahallesi'nde meydana geldi. Başından silahla vurulmuş halde yakınları tarafından özel bir hastaneye getirilen Muhammed Aslanoğlu (31) hayatını kaybetti. OTOPSİ İÇİN ŞEHİR HASTANESİ'NE TAŞINDI Muhammed Aslanoğlu'nun cenazesi, otopsi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinayet şüphelisi olarak Muhammed Aslanoğlu'nun 15 yaşındaki yeğeni A.Ç.A.'yı tespit etti. Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan A.Ç.A., Eskişehir Çocuk Adalet Merkezi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen A.Ç.A., Eskişehir Adliyesi'ne getirildi.

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