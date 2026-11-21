Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Çaykur Rizespor takımları Diyarbakır Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı Rizespor 2-0 kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri, 19 ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Bu sezon dış sahada etkili bir performans ortaya koyan Rizespor puanını 17’ye yükseltti.

AMED BİR İLKİ YAŞADI

Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Amed ise 23 puanda kaldı. Bu sezon evinde çıktığı 6 maçı da kaznaan Diyarbakır temsilcisi iç sahadaki ilk puan kaybını yaşadı.