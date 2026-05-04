TFF 1. Lig'de sezonun son maçında Amed SK deplasmanda Iğdır FK’ya konuk oldu. Karşılaşma 3-3 bitince yeşil-kırmızılı ekip 16 yıl sonra Süper Lig'e döndü.

'TAKIMI BIRAKMA NOKTASINDA KARARLIYIM'

Maçın ardından Yeşil Iğdır gazetesine konuşan Iğdır FK Başkanı ve AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, "Bunca emeğin karşılığı bu olmamalıydı. Iğdır’ın takımı, Iğdır’da yalnız bırakıldı. Biz önce Iğdırlı olmalıyız. Çok üzgünüm ve takımı bırakma noktasında kararlıyım" ifadelerini kullandı.

'DİYARBAKIRLI KARDEŞLERİMİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM'

AKP'li Alagöz, X hesabından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amedspor'u kutladığı paylaşımı beğendi.

Erdoğan paylaşımında, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer vermişti.