Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88'inci yıl dönümünde ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anılırken futbol kulüpleri de resmi sosyal medya hesaplarından mesajlar paylaştı. Ancak Amedspor'un resmi hesaplarından 10 Kasım sabahı itibarıyla Atatürk'ü anmaya yönelik herhangi bir mesaj gelmedi.

Oda TV'de yer alan habere göre Diyarbakır temsilcisinin X, Instagram ve Facebook hesaplarında paylaşım yapılmaması sosyal medyada gündeme geldi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda futbol kulübü ise 10 Kasım için hazırladıkları anma içeriklerini yayımladı. Amedspor'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da benzer şekilde paylaşım yapmaması daha önce tartışma konusu olmuştu.

29 EKİM'DE DE PAYLAŞIM YAPMAMIŞTI

Amedspor, Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim 2026'da da herhangi bir kutlama mesajı yayımlamaması nedeniyle gündeme gelmişti. Süper Lig kulüpleri Cumhuriyet Bayramı'nı resmi sosyal medya hesaplarından kutlarken Diyarbakır temsilcisinin sessiz kalması tartışmalara neden olmuştu.

23 NİSAN PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Kulübün geçmişte yayımladığı bir milli bayram mesajı da Amedspor içinde tartışmalara yol açmıştı. 23 Nisan 2021'de kulübün resmi sosyal medya hesabından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir mesaj paylaşılmıştı.

Söz konusu paylaşım, sosyal medyada bazı taraftarların ve yöneticilerin tepkisini çekmişti. Dönemin kulüp asbaşkanı İhsan Avcı, yayımlanan mesajın kulüp başkanı Çetin Alsaç'ın kişisel tercihi olduğunu ifade etmişti.

GEÇEN YIL DA PANKART TARTIŞILMIŞTI

Amedspor, Kasım 2025'te Hatayspor ile oynadığı karşılaşma öncesinde de Atatürk'ü anma pankartı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Futbolcuların sahaya Atatürk'ü anma pankartıyla çıkması sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Kulüp Başkanı Nahit Eren ise pankartın, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bütün resmi karşılaşmalarda uygulanmasını istediği bir karar doğrultusunda hazırlandığını açıklamıştı.