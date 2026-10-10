Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler 2-2 berabere kaldı.
54. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Luis, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1
68. dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasına giren Krasnic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışında Raveloson'un pasıyla topla buluşan Ballet'in şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2
84. dakikada ev sahibi ekibin sol taraftan kullandığı kornerde, savunmanın müdahalesinin ardından ceza sahası dışındaki Diabate'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Martor'un dar açından şutunda, kaleci Lafont topu kornere çeldi.
90+3. dakikada Gençlerbirliği yeniden eşitliği yakaladı. Sağdan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Thalisson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
Karşılaşma, 2-2 eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DETAYLAR
Stat: Eryaman
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Emin Tuğral, Kerem İlitangil
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Salih Uçan), Diabate, Luis (Dk. 81 Orakpo), Fıratcan Üzüm (Dk. 66 Yiğit Hamza Aydar), Tongya (Dk. 82 Martor), Gouveia (Dk. 90+5 Ensar Çavuşoğlu), Mendes
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasnic (Dk. 90+2 Diagne), Dellova (Dk. 84 Mehmet Yeşil), Bates, Umut Meraş, Raveloson, Furkan Soyalp (Dk. 90+2 Cem Üstündağ), Ballet, Dia Saba (Dk. 85 Miraç Acer), Muhammed Khalil (Dk. 61 Ali Turap Bülbül), Orban
Goller: Dk. 25 Dia Saba (Penaltıdan), Dk. 68 Ballet (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 54 Luis, Dk. 90+3 Thalisson (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 15 Thalisson, Dk. 23 İrfan Can Eğribayat, Dk. 57 Metehan Baltacı, Dk. 66 Fıratcan Üzüm (Gençlerbirliği), Dk. 53 Umut Meraş, Dk. 57 Dellova, Dk. 57 Dia Saba, Dk. 73 Lafont (Amed Sportif Faaliyetler)