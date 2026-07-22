Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, Frasız kaleci Lafont ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, “Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Fransız futbolunun önemli kalecilerinden 27 yaşındaki Alban Lafont ile anlaşmaya varmıştır. Lafont; Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da edindiği üst düzey tecrübesiyle Avrupa futbolunun dikkat çeken kalecileri arasında yer almıştır. Toulouse, Fiorentina ve Nantes formalarını giyen başarılı file bekçisi, uzun yıllar Fransa yaş grubu milli takımlarında da görev alarak önemli bir uluslararası deneyim kazanmıştır. Alban Lafont'a Amedspor ailesine hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılar diliyoruz” denildi.

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