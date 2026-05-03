Trendyol 1. Lig'in son maçında Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amedspor, rakibi Erokspor'un da Pendikspor ile berabere kalmasının ardından ligi 2. sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi.

"BİLİNÇLİ ŞEKİLDE YER VERİLMEMESİ..."

1. Lig'e yeni yükselen Batman Petrolspor da Diyarbakır ekibini ilk kutlayan takımlardan oldu. Ancak Amedspor'un 'haritalı' paylaşımında 'Batman' ilini isim olarak yazmaması kriz çıkardı. Batman Petrolspor, şu açıklamayı yaparak Amedspor'a tebrik paylaşımını geri çektiğini duyurdu:

"Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi sonrası kulübümüz tarafından bir tebrik mesajı yayımlanmıştır.

Komşu ve kardeş Diyarbakır halkının mutluluğu, Batman sokaklarında da karşılık bulmuştur. Ancak Amedspor’un şampiyonluk sonrası resmî hesabından paylaştığı animasyon videosunda Batman ilimizin adına bilinçli şekilde yer verilmemesi, tarafımızca futbolun birleştirici ve dayanışmacı ruhuna aykırı, ayrıştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.

Sporun birleştirici gücüne inanan kulübümüz açısından bu tutum kabul edilemez bulunmuştur.

Diyarbakır halkının mutluluğunu yüreğinde hisseden kulübümüz, söz konusu gelişmeye kayıtsız kalmamış ve daha önce yayımladığı tebrik mesajını kaldırma kararı almıştır."

AMEDSPOR'DAN ÖZÜR PAYLAŞIMI

Amedspor da Batman Petrolspor'un bu paylaşımından kısa süre sonra bir özür gönderisi yayımladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yeni paylaşımda 'Batman' haritaya işlenirken, "Önceki paylaşımımızda yaşanan teknik hatadan dolayı Batman halkımızdan özür dileriz. Batman Amed'tir, Amed Batman'dır" denildi.