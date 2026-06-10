Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, teknik direktör arayışında sona geldi.

Sportif Direktörlük görevine Serkan Reçber’i getiren Diyarbakır temsilcisi, daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran bir isimle prensip anlaşmasına vardı.

DİYARBAKIR'A DAVET ETTİLER

Amedspor Scout ve diyabakır.net'in haberine göre yeşil-kırmızılı kulübün, deneyimli teknik adam Valerien Ismael ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Valerien İsmail, Diyarbakır'a davet edildi. Yapılacak görüşmelerde pürüz çıkmaması durumunda tecrübeli hocayla anlaşma sağlanacak. Amedspor, Nenad Bjelica, Thomas Reis ve Andrea Pirlo'yu da listesine almıştı.

Ismael 2022-2023 sezonunda Beşiktaş’ta da görev yapmıştı. Son olarak Blackburn’u çalıştıran Fransız teknik adam 1.02 puan ortalaması yakalamıştı.