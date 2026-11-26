Amedspor Mbaye Diagne ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, ''Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mbaye Diagne!'' denildi.

TAKIMA KATILMAMIŞTI

Milli ara sonrası 12 Kasım’da sona eren iznine rağmen antrenmanlara katılmayan Mbaye Diagne, kulüpten yapılan ihtara karşın 19 Kasım’da da Diyarbakır’a dönmemişti.