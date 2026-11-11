Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Amedspor, geride kalan 11 haftalık süreçte topladığı 23 puanla lig tablosunun 3. basamağına demir atarak futbol kamuoyunun en çok konuştuğu takımlardan biri haline geldi.

Şampiyonluk yarışındaki iddiasını sezon sonuna kadar sürdürmek isteyen Diyarbakır temsilcisi, ocak ayında açılacak ara transfer döneminde kadrosunu dünya çapında bir yıldızla takviye etmeyi planlıyor. Daha önce Paul Pogba iddialarıyla Avrupa basınında gündeme gelen kulüp, bu kez Premier Lig'in en çok konuşulan kanat oyuncularından birini radarına aldı.

İLK GÖRÜŞME İÇİN TEMASA GEÇİLDİ

Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alan Jadon Sancho için Amedspor yönetimi harekete geçti.

Manchester United ile olan mukavelesini noktaladıktan sonra boşta kalan ve bonservisi elinde bulunan 26 yaşındaki İngiliz yıldızın, Amedspor kurmaylarının transfer listesinde ilk sıraya yerleştiği kaydedildi. Yeşil-kırmızılı idarecilerin, güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen hücum oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde masaya oturarak ilk resmi temasları gerçekleştirmeyi planladığı aktarıldı.

365 MAÇTA 192 SKOR KATKISI

Avrupa futbolunun en yetenekli kanat forvetleri arasında gösterilen Jadon Sancho, kariyeri boyunca Borussia Dortmund, Manchester United, Chelsea ve Aston Villa gibi dev kulüplerin formasını terletti. Hücum hattının her iki kanadında da üst düzey performans sergileyebilen 26 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca çıktığı 365 resmi karşılaşmada 95 gol atıp 97 asist yaparak toplam 192 gole doğrudan etki etti.