Amedspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor.
AMEDSPOR 3-0 EYÜPSPOR (İlk yarı bitti)
42' İlk yarıda fark açıldı. Diyarbakır ekibi, Samuel Ballet'in golüyle durumu 3-0'a getirdi.
35' Amedspor'da sahneye Gift Orban çıktı. Golcü oyuncu, fileleri sarsarak farkı 2'ye çıkardı.
13' Amedspor Erman Krasniqi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.
1' İlk düdük geldi ve maça Eyüpspor başladı.
İLK 11'LER
Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Lutin, Orban
Eyüpspor: Emre, Mete Kaan, Jules, El Yamiq, Talha, Massanga, Costa, Pintor, Raux Yao, Boutobba, Yusuf