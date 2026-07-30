Sarı-kırmızılı kulüpte genç oyuncuların gelişimini ön planda tutan yönetim, Can Armando Güner'in düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanması yönünde çalışma yürütüyor. Bu doğrultuda Amedspor ile Galatasaray arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı kaydedildi.

SÖZLEŞMEDE ÖZEL ŞART OLACAK

HT Spor'un haberine göre; iki kulüp arasındaki kiralık sözleşmesine, genç oyuncunun oynama süresini garanti altına alan maddeler konuldu. Buna göre Can Armando Güner, kış transfer dönemine kadar en az 1000 dakika, sezon sonuna kadar ise toplamda en az 2000 dakika forma giyme şansı bulacak.

TOP GENÇ OYUNCUDA

Kulüpler arasındaki pazarlıkların büyük bölümünün tamamlandığı ancak Can Armando Güner ve menajeriyle resmi görüşmelerin henüz başlamadığı belirtildi. Taraflar arasındaki son detayların netleşmesinin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.