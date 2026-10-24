Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip Amed, Samsunspor'u 2-1 yendi.
Deplasmanda geriye düşmesine rağmen kazanan Amedspor, puanını 20'ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ
Ev sahibi Samsunspor, 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçti. Samsunspor'da Afonso Sousa, 37. dakikada kırmızı kart gördü. Amedspor'da ise Mbaye Diagne'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesiyle iki takım da 10 kişi kaldı.
Amedspor, 73. dakikada Gift Orban'ın penaltı golüyle eşitliği sağladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 83. dakikada Dia Saba kaydetti.